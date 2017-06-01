Инспекторы рыбоохраны из Кыштыма задержали браконьеров на заражённой реке Теча

Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Экология

Во время патрулирования инспекторы отдела госконтроля и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области задержали двух жителей Кунашакского района. Они сетями выловили из реки Течи более трёхсот карасей. Не исключено, что в дальнейшем рыба из технологического водоёма могла быть реализована ничего не подозревающим покупателям.

Река Теча протекает по территории Челябинской и Курганской областей и относится к Иртышскому бассейновому округу. Она загрязнена отходами производственного объединения «Маяк» в довольно больших количествах. И хотя радиоактивные сбросы атомного производства в реку Теча давно запрещены, ловля рыбы в этой реке под категорическим запретом.

На задержанных на реке Теча «рыбаков» заведены уголовные дела. Если их вина будет доказана, каждому грозит до 500 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас на водоёмах Челябинской области, вплоть до 15 июня, идёт период нереста. Разрешается рыбачить только на удочку, да и то с берега. Однако некоторые рыбаки это требование игнорируют.

Недавно кыштымские госинспекторы задержали нарушителей и на Аргазинском водохранилище. Двое жителей из Миасса и Карабаша поймали в сети 119 чебаков, 40 окуней, пять щук и семь судаков. Ущерб ещё только уточняется, но уже известно, что его хватит на уголовную статью. У браконьеров изъяты сети и резиновые лодки.