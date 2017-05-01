В Кыштыме подведены итоги конкурса поделок из вторсырья
Автор: КР от Сегодня, 10:08 Категория: Экология
Награждение участников и победителей городского конкурса «Отходам – вторая жизнь» состоялось в ДК «Победа». В фойе Дворца культуры разместилась выставка поделок, изготовленных из бросового материала. В ход пошли бумага, картон, одноразовая посуда, ПЭТ-тара, проволока, компьютерные диски и многое другое. Из всего этого дети вместе с родителями мастерили игрушки, сувениры и даже одежду. Всего в конкурсе приняли участие около 200 жителей нашего города.
Традиционно конкурс проводится при поддержке индивидуального предпринимателя Виталия Прохорова. Он отметил 14 работа и вручил их авторам специальные призы – канцтовары и книги. Ещё пять участников получили специальные призы, тоже школьные принадлежности, от партии «Единая Россиия».
Абсолютным победителем конкурса «Отходам – вторая жизнь» стала семья Наумовых. Они изготовили композицию, как две руки держат планету Земля. Для поделки использованы гипс, резиновые перчатки, коробка из-под торта.
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды учредил собственные призы. Пять участников получил в подарок книги и мягкие игрушки. Семье Юриных вручен сертификат на посещение пиццерии «Перчик», а семья Вечерниных сможет отдохнуть в кафе «Добрая кухня».
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