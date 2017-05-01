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В Кыштыме лес прибрали сначала заключённые, а потом волонтёры

Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Экология

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Фото Максима Марининова

 

В рамках всероссийской акции «Зелёная весна» активисты из числа студентов местных филиалов Миасского медколледжа и Южно-Уральского государственного колледжа провели субботники на бесхозных территориях города. Так, они прибрали зону вокруг Свято-Троицкого храма, собрали листву и мусор в детском парке, разгребли завалы в микрорайоне Коноплянки.

 

 

По словам начальника управления городского хозяйства Кыштымского городского округа Александра Головачёва, заключённые исправительной колонии № 10 очистили от мусора территории у Голой сопки и у пещеры Сугомак. Вслед за ними прошли и кыштымские волонтёры. Также они прибрали берега озёр Акуля и Акакуль.

 

Благодаря акции «Зелёная Россия» в нашем городе в скором времени зазеленеют 35 молодых лип. Их Кыштыму подарил директор предприятия «Кыштымский лес» Александр Батин.  

 

 

Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом воспитательной работы кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова, первокурсники вместе со своими классными руководителями и заместителем главы Кыштымского округа по социальным вопросам Еленой Саланчук посадили на территории своего учебного заведения 15 деревьев.

 

 

Исполняющий обязанности начальника комитета по экологии Борис Кирьянов советовал юным натуралистам, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться саженцы и какой глубины ямки выкапывать для них. Семь липок были высажены на территории центральной городской больницы, остальные – у детской школы искусств.

 

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