В Кыштыме лес прибрали сначала заключённые, а потом волонтёры
Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Экология
Фото Максима Марининова
В рамках всероссийской акции «Зелёная весна» активисты из числа студентов местных филиалов Миасского медколледжа и Южно-Уральского государственного колледжа провели субботники на бесхозных территориях города. Так, они прибрали зону вокруг Свято-Троицкого храма, собрали листву и мусор в детском парке, разгребли завалы в микрорайоне Коноплянки.
По словам начальника управления городского хозяйства Кыштымского городского округа Александра Головачёва, заключённые исправительной колонии № 10 очистили от мусора территории у Голой сопки и у пещеры Сугомак. Вслед за ними прошли и кыштымские волонтёры. Также они прибрали берега озёр Акуля и Акакуль.
Благодаря акции «Зелёная Россия» в нашем городе в скором времени зазеленеют 35 молодых лип. Их Кыштыму подарил директор предприятия «Кыштымский лес» Александр Батин.
Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом воспитательной работы кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова, первокурсники вместе со своими классными руководителями и заместителем главы Кыштымского округа по социальным вопросам Еленой Саланчук посадили на территории своего учебного заведения 15 деревьев.
Исполняющий обязанности начальника комитета по экологии Борис Кирьянов советовал юным натуралистам, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться саженцы и какой глубины ямки выкапывать для них. Семь липок были высажены на территории центральной городской больницы, остальные – у детской школы искусств.
Комментарии
В Кыштыме продолжат плановую замену участков теплосетей (Антошка)
Когда около Двадцатого магазина проезд во дворы отремонтируют С прошлого года ямы остались, проезжать трудно >>>
В Кыштыме могут реализовать инвестиционный проект развития базы отдыха «Жемчужина» (Швейк)
И с чего это предприниматели интерес к этому месту проявляют Место так себе Лес как лес, озеро как озеро Даже зам главы по инвестициям это знает И не окупятся эти вложения никогда То >>>
В Кыштыме путёвки в загородные и школьные лагеря разлетаются, как горячие пирожки (Швейк)
Это прогресс - после Радуги, Волны, Жемчужины и Селена (для КМЭЗА) оставить два лагеря и говорить о горячих пирожках Оставьте один лагерь и заголовок можно готовить ещё горячее Цена 'от' без >>>
В Кыштыме первым без горячей воды на две недели останется микрорайон Нижнего Кыштыма (Горожанин)
Дождались бы тепла и опрессовывали Сначала отопление перед похолоданием выключили, теперь еще горячую воду >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Кыштымка)
Работала я раньше в почтовом отделении и знаю какой там бардак И пенсии пенсионеров тырят и подписки им ненужные втюхивают И вот такие буклетики разносят ,а денежки себе в карман начальники, хоть бы >>>
Все комментарии