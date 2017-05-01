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Губернатор Борис Дубровский высадил сосны на территории челябинского городского бора

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Экология

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Тем самым губернатор Челябинской области и ученики школьных лесничеств приняли участие в акции «Всероссийский день посадки леса».

 

– Удивительно, что такое явление, как бор, есть в таком крупном городе, как Челябинск,  – подчеркнул  глава региона. – Его надо беречь! Недавно я был с рабочим визитом в Индии. Там вокруг и внутри предприятий есть зеленые насаждения, цель которых – защита окружающей среды от негативных выбросов, которые всегда есть у металлургической промышленности. В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий.

 

Вместе с главой региона в посадке участвовали сотрудники главного управления лесами Челябинской области, министерства общественной безопасности и министерства экологии. Посадка была произведена на участке площадью в 1,8 гектаров, который ранее пострадал от пожара.

 

Южный Урал ежегодно становится участником акции «Всероссийский день посадки леса». В этом году в рамках проекта планируется высадить свыше 400 тысяч сеянцев и саженцев берёзы, боярышника, дуба, ели, клёна, липы, лиственницы, розы, рябины, сирени, сосны и шиповника. Посадки будут проводиться не только на территории лесного фонда, но и на улицах муниципалитетов, а также рядом с детскими садами, школами, больницами.

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