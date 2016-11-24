Добровольцы из Кыштыма приведут в порядок берег озера Сугомак
Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Экология
В грядущую субботу энтузиасты из Кыштыма планируют очистить от мусора берег озера Сугомак и одноимённую гору – очень популярные среди «диких туристов» и жестоко страдающие от их нашествия маршруты.
Эко-вылазки на Сугомак проводятся третий год подряд по инициативе неравнодушных жителей города. На этот раз сбор добровольцев назначен на 14 мая на 14:00 на площади имени Карла Маркса. Активисты планируют пройти по узкоколейке вдоль озера, затем подняться на Голую сопку и вершину горы Сугомак. Организатор акции Алла Алферова обещает обеспечить их мешками и перчатками. По ее мнению, в тех местах, которые были убраны в прошлые годы, мусора становится намного меньше. Всё-таки выбрасывать его в чистые уголки психологически сложнее, чем пополнять им уже имеющиеся кучи.
В завершении акции все желающие смогут посетить Сугомакскую пещеру.
Комментарии
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Так она госслужащая, и деньги взяла за разнос почты лично себе А должна в кассу приходовать Я считаю за дело ее наказали Если каждый по чуть-чуть пи деть будет, то будет бардак в стране Тем более >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Вася)
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