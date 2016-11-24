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Добровольцы из Кыштыма приведут в порядок берег озера Сугомак

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Экология

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В  грядущую субботу  энтузиасты из Кыштыма планируют очистить от мусора берег озера Сугомак и одноимённую гору – очень популярные среди «диких туристов» и жестоко страдающие от их нашествия маршруты.

 

Эко-вылазки на Сугомак проводятся третий год подряд по инициативе неравнодушных жителей города.  На этот раз сбор добровольцев  назначен на  14 мая на  14:00 на площади имени Карла Маркса. Активисты  планируют пройти по узкоколейке вдоль озера, затем подняться на Голую сопку и вершину горы Сугомак. Организатор акции Алла Алферова обещает обеспечить их мешками и перчатками. По ее мнению, в тех местах, которые были убраны в прошлые годы, мусора становится намного меньше. Всё-таки выбрасывать его в чистые уголки психологически сложнее, чем пополнять им уже имеющиеся кучи.

 

В завершении акции все желающие смогут посетить Сугомакскую пещеру.

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А "Кыштымский рабочий" очистит текст от ошибок в слове Сугомак 
 
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