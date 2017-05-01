Жителям Кыштыма придётся забыть об отдыхе в лесу в майские выходные

Автор: КР от Вчера, 11:12 Категория: Экология

В минувшее воскресенье в Челябинской области был введён особый противопожарный режим. В связи с этим было принято решение о закрытии входа и въезда в леса. Аншлаги с соответствующими предупреждениями будут размещены по пути ко всем самым популярным полянам и берегам.

Также было решено ввести запрет на разжигание костров на всей территории Кыштымского городского округа, включая леса. Его нарушителям из числа туристов грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.

Пока весь регион находится в режиме предупреждения пожаров, за сжигание даже самой маленькой кучки мусора в черте населённого пункта, в том числе в садовых товариществах и на приусадебных участках, придётся раскошелиться от одной до полутора тысяч рублей.

В связи с введением особого противопожарного режима представители лесничества, пожарные, сотрудники отдела надзорной деятельности и представители администрации, начиная с воскресенья, ежедневно объезжают излюбленные места отдыха кыштымцев и гостей города.

Как сообщил сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв, в выходные они знакомили туристов, приехавших на берег озера Сугомак и к подножию одноимённой пещеры, с изданным правительством Челябинской области постановлением. Все отдыхающие спокойно реагировали на просьбу потушить мангалы и костры и заливали их в присутствии проверяющих.

На заседании штаба по лесным пожарам, которое состоялось в минувший вторник при первом заместителе главы Кыштымского округа Петре Мошкине, было принято решение продолжить подобные рейды. В будни они будут проходить с 17 до 18 часов, а в выходные дни – с 13 до 18.