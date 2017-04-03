Школьница из Кыштыма последовала за квоккой и победила
Автор: КР от Вчера, 17:39 Категория: Экология
Ученица второго класса первой школы Яна Зубаирова заняла первое место в своей возрастной категории в первом семейном экологическом квесте «ЭКО – спасатель. Следуй за квоккой». Организатором этого проекта стал челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Символом проекта этот представитель семейства кенгуру, именуемый квоккой, стал неслучайно –это самый позитивный и улыбающийся зверёк в мире.
В течение трёх месяцев 25 детей вместе с родителями, сёстрами и братьями выполнили семь эко-заданий. Так, восьмилетняя Яна Зубаирова представила видеоролик, на котором она в кимоно на татами проводит зарядку для своих родителей. Маленькая каратистка уже несколько лет тренируется в детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело». В другом задании она придумала, как дать новую жизнь мусору, и смастерила букет цветов из разноцветных пластиковых бутылок.
Фото- и видеоотчёты о выполненных заданиях конкурсанты загружали на сайт эко-квеста, а жюри присуждало им баллы за каждый этап.
В минувшую субботу в челябинском филиале Президентской академии финалисты конкурса представляли свои экологические проекты. В тот же день и были объявлены победители в трёх возрастных группах: от трёх до пяти лет, от шести до восьми и от девяти до 11 лет. Среди победителей назвали и Яну Зубаирову из Кыштыма.
В квесте приняли участие семьи из Челябинской и Свердловской областей.
Комментарии
В Кыштыме дорожные полицейские изъяли у пешехода пол-литра спирта (Альф)
Низзя Путин запретил кошмарить бизнес >>>
В Кыштыме дорожные полицейские изъяли у пешехода пол-литра спирта (Антошка)
Штрафы для этих барыг надо поднять хотя бы в 10 раз >>>
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых (Кирилл Мазур)
на медведа похож похоже скоро тоже в отставку отправят >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Великому профи Мила)
Так-то сегодня спецы всех профессий измельчали Очень сомневаюсь, что вы большой специалист в своем деле, хотя бы потому, что пишите безграмотно А если бы вы обладали еще таким качеством, как внимат >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
Все комментарии