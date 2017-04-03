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Школьница из Кыштыма последовала за квоккой и победила

Автор: КР от Вчера, 17:39 Категория: Экология

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Ученица второго класса первой школы Яна Зубаирова заняла первое место в своей возрастной категории в первом семейном экологическом квесте «ЭКО – спасатель. Следуй за квоккой». Организатором этого проекта стал челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Символом проекта этот представитель семейства кенгуру, именуемый квоккой, стал неслучайно –это самый позитивный и улыбающийся зверёк в мире.

 

 

В течение трёх месяцев 25 детей вместе с родителями, сёстрами и братьями выполнили семь эко-заданий. Так, восьмилетняя Яна Зубаирова представила видеоролик, на котором она в кимоно на татами проводит зарядку для своих родителей. Маленькая каратистка уже несколько лет тренируется в детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело». В другом задании она придумала, как дать новую жизнь мусору, и смастерила букет цветов из разноцветных пластиковых бутылок.  

 

 

Фото- и видеоотчёты о выполненных заданиях конкурсанты загружали на сайт эко-квеста, а жюри присуждало им баллы за каждый этап.

 

 

В минувшую субботу в челябинском филиале Президентской академии  финалисты конкурса представляли свои экологические проекты. В тот же день и были объявлены победители в трёх возрастных группах: от трёх до пяти лет, от шести до восьми и от девяти до 11 лет. Среди победителей назвали и Яну Зубаирову из Кыштыма.

 

 

В квесте приняли участие семьи из Челябинской и Свердловской областей.

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