В Кыштыме на полигоне проверили технику, предназначенную для спасения леса от пожара
Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: Экология
На бывшем автодроме за Голой сопкой прошёл традиционный смотр-конкурс по противопожарной подготовке. ООО «Кыштымский лес» на линейку готовности вывел почти 25 единиц техники, в том числе две пожарные машины, пополнившие автопарк предприятия в этом году. Также дополнительно было закуплено 10 ранцевых огнетушителей.
Как сказал сайту «КР» директор «Кыштымского леса» Александр Батин, всего в этом году на подготовку техники, на приобретение шанцевого инструмента и других средств пожаротушения предприятие направило полмиллиона рублей.
В настоящее время «Кыштымский лес», являющийся арендатором лесных массивов Кыштымского лесничества, уже приступил к посадке леса. Засажено 5 гектаров из запланированных 53. Кроме того, проведены работы на пяти из 10 гектаров, где требовалась дополнительная посадка саженцев.
В честь предстоящего 70-летия Кыштымского лесхоза в Егозинском лесничестве на площади 1,7 гектара будут посажены сосёнки и установлена мемориальная табличка. Напомним, в 2015 году в Кыштыме был заложен лес Победы в честь её 70-летия.
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