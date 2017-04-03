В Кыштыме чистоту наводят работники бюджетной сферы

Автор: КР от Вчера, 15:46 Категория: Экология

Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня творческие работники, педагоги и чиновники вышли на массовый субботник. В нём приняли участие более 40 учреждений социальной сферы Кыштымского городского округа.

Коллектив управления социальной защиты населения, состоящий, в основном, из женщин, по традиции очистил территорию за первой школой. За соцработниками закреплён также участок на улице Калинина.

Территорию у мемориала "Вечный огонь" прибрали ветераны. После этого за кисть и краски взялась отделочник Дорсервиса Мария Вавилова. На обновление различных элементов мемориала ушло почти четыре килограмма бежевой краски и около полутора - бронзовой.

Работники физкультурно-спортивного комплекса из года в год занимаются санитарной очисткой территории вокруг спортивной площадки во дворе дома № 6 на улице Республики. Работы им прибавляет стоящие неподалёку контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, мусор из которых ветром разносит по всей округе. Несмотря на это на субботник сотрудники ФСК вышли в приподнятом настроении - к тому же мусора в этом году, по их словам, значительно меньше.

По соседству с коллегами, на берегу канала, чистоту наводят работники управления по физкультуре, спорту и туризму. Во главе трудовой бригады - начальник управления Сергей Белов (на фото слева).

А вот работники кыштымского историко-революционного музея от комментариев отказались и предложили корреспонденту сайта "КР" последовать их примеру - отложить фотокамеру в сторону и вооружиться граблями. Мол, они, помимо территории вокруг бывшей женской гимназии, отвечают ещё и за парк у "Белого дома". Поэтому времени на общение с журналистами совсем не остаётся.

Не осталась в стороне от массового субботника и администрация Кыштымского округа. Чиновники на четыре часа променяли кабинетную работу на физический труд на свежем воздухе и дружно очистили территорию вокруг своего здания на площади Карла Маркса, 1 от листвы и мелких сучьев.