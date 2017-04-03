В Кыштыме бюджетники массово выйдут на субботник
Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Экология
Более 40 учреждений социальной сферы Кыштымского городского округа организованно выйдут завтра, 21 апреля, на санитарную очистку закреплённых за ними территорий.
В течение четырёх часов творческие работники, педагоги и чиновники, начиная с 13:00, будут убирать накопившийся мусор, сучья, выскребать прошлогоднюю листву. Для этого приготовлены инвентарь, перчатки и мешки.
На территории около здания бывшей гимназии на улице Республики, 10 будут наводить порядок музейные работники. Персонал и студенты кыштымского филиала Южно-Уральского колледжа вычистят площадки около общежития на улице Калинина, 150. На газонах около Народного дома будут трудиться работники централизованной клубной системы и студенты филиала Миасского медицинского колледжа. В посёлках около клубов и библиотек также будут проходить субботники.
Свою лепту внесут в санитарную очистку коллективы управления социальной защиты населения, детской школы искусств. Воспитатели детских садов привлекут к субботнику ещё и родителей своих подопечных.
Но если завтра бюджетники будут порознь облагораживать свои участки, то в среду на будущей неделе, 26 апреля, они, как и другие горожане, смогут поработать сообща. Планируется, что в этот день в парке демидовской усадьбы «Белый дом» состоится массовый городской субботник.
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