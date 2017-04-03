В Кыштыме тоже есть свой Байкал. Та ещё проблема

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Экология

Небольшой фрагмент одной из свалок на территории гаражного кооператива "Байкал".

До завершения месячника по санитарной очистке в Кыштымском городском округе и посёлках, входящих в его состав, остаётся две недели. Но мусорных завалов ещё много. В минувший понедельник по просьбе редакции финансовый директор ООО «Спецсервис», индивидуальный предприниматель Виктор Вшивцев вместе с журналистом «Кыштымского рабочего» побывал на территории одного из самых крупных гаражных кооперативов нашего округа – «Байкал».

Оба снимка сделаны на территории всё того же "Байкала".

– Антисанитария в гаражных кооперативах характерна почему-то только для провинциальных городов, – комментирует Виктор Анатольевич. – Менталитет у нас, что ли, такой? В Челябинске, к примеру, подобных «пейзажей» у гаражей вы точно не увидите. Кооператив – это юридические лицо, которое, как и все остальные, обязано соблюдать природоохранное законодательство. Добропорядочные председатели заключают договора на вывоз твёрдых коммунальных отходов, и вся эта деятельность ведётся цивилизованным путём. Лет пять назад такую практику пытались внедрить и в Кыштыме. Но из этого ничего не вышло.

Как сказал вчера «КР» заместитель главы округа, начальник комитета по управлению имуществом и землями Кыштымского городского округа Максим Лотов, они регулярно выдают предписания собственникам тех гаражей, возле которых возвышаются несанкционированные свалки. Больше, по его словам, сделать по закону чиновники ничего не могут. Получается, власть расписывается в своём бессилии. И многие этим пользуются, как те же владельцы гаражей «Байкала».

– Я вообще не понимаю, как можно разводить такое свинство, когда жителям нашего города созданы все условия для поддержания чистоты, – недоумевает Вшивцев. – Да, определён максимальный объём твёрдых коммунальных отходов, который бесплатно можно вывезти на городской полигон – два куба. Но если кто-то привёз больше отходов, мы всё равно дадим ему зелёный свет. Ведь он молодец уже потому, что не выкинул хлам куда-нибудь на обочину дороги или в лес.

Контейнерная площадка на улице Калинина возле общежития

кыштымского филиала Южно-Уральского госдарственного колледжа.

Контейнерная площадка на улице Калинина возле общежития

кыштымского филиала Южно-Уральского госдарственного колледжа.

Контейнерная площадка возле дома № 1 на улице Каолиновой.

Контейнерная площадка возле дома № 1 на улице Каолиновой.

Ежемесячно на городской полигон вывозится в среднем от 5500 до 6500 кубометров коммунальных отходов. В рамках санитарного месячника в управлении городского хозяйства можно получить бесплатные талоны на вывоз мусора на полигон. По данным на вчерашний день, управляющим компаниям, а также предприятиям и организациям всех форм собственности выдан 541 талон. Ещё более 100 талонов пришлось на частный сектор.

Но зачастую именно жители частного сектора и устраивают несанкционированные свалки. Хотя для них тоже созданы все условия.

Частный сектор - улица Максима Горького.

В сегодняшнем номере газеты опубликован большой специальный репортаж под заголовком «Вдоль кыштымского Байкала распростёрлись мусорные берега».

Жилой сектор района Коноплянки.