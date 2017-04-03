Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа

Автор: КР от Сегодня, 14:12 Категория: Экология

В субботу в Челябинске состоялся санкционированный митинг, организованный общественным движением «СтопГОК». Южноуральцы-активисты в очередной раз собрались для того, чтобы выразить своё негативное отношение к проекту Русской медной компании – строительству горно-обогатительного комбината по переработке медно-порфировых руд месторождения «Томинское». Оно располагается в Сосновском районе в непосредственной близости от Шершнёвского водохранилища, главного резервуара питьевой воды города-миллионника.

Для участия в митинге в Челябинск приехала и делегации казаков из Кыштыма. Как пояснил сайту «КР» атаман горнозаводского отдела Челябинского регионального отделения общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Алексей Репин, 15 человек из нашего города в назначенный час прибыли в сквер имени Колющенко, где и собрались противники ГОКа.

– Мы, жители Кыштыма, с уважением относимся к Русской медной компании и Кыштымскоому медеэлектролитному заводу, знаем, как велика роль предприятия в экономике округа, как много делает РМК для его развития. Но согласиться с новым проектом компании мы не можем, – сказал Алексей Репин. – Комбинат хотят построить рядом с плотиной Шершнёвского водохранилища. Но у РМК уже был опыт, когда в Нагайбаке прорвало плотину. Нельзя допустить повторения этого печального опыта. Экологическую обстановку Челябинской области и без того не назовёшь благополучной. Разве можно усугублять ситуацию?

Несмотря на решительный настрой, кыштымские казаки покинули митинг, как только на сцену поднялся известный в России оппозиционер, председатель фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, собирающийся участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. В этот же день он открывал свой предвыборный штаб в Челябинске и, воспользовавшись случаем, решил выступить перед митингующими.

О том, что в рядах противников ГОКа может появиться Навальный, казаки Южного Урала узнали перед самым началом митинга. Представители региональной казачьей организации вместе с атаманом Михаилом Лонщаковым сочли неприемлемым присутствие воинов на одном мероприятии с Навальным. Они развернулись и строем покинули сквер. Их протест не остался незамеченным. По словам Алексея Репина, председатель ФБК спросил в микрофон, почему ушли казаки, но ответа на свой вопрос не получил.

– Мы не желаем иметь ничего общего с человеком, который раскачивает ситуацию в стране на американские деньги, – сказал сайту «КР» Алексей Репин. – Мы не верим ни самому новоявленному кандидату в президенты, ни его антикоррупционным расследованиям. Считаем, что это чистой воды пиар и самореклама. Его деятельность выгодна тем, кому не нужна сильная Россия, с которой снова вынуждены считаться на международной арене. Категорически не желаем смешивать экологию и политику!

Собираясь на акцию протеста против Томинского ГОКа, южноуральские казаки планировали не выступать против российской власти, а апеллировать к ней, вести диалог в надежде быть услышанными и понятыми. Противостояние и раскол в обществе они считают в нынешних условиях гибельным для России и не хотят иметь к нему никакого отношения. Участие Алексея Навального в митинге, по их мнению, не будет способствовать решению экологических проблем.

– Наша позиция в отношении Томинского ГОКа не изменилась, и она хорошо известна властям,– подытожил разговор с корреспондентом сайта «КР» атаман горнозаводской зоны. – Но мы никогда не станем марионетками в руках безответственных политиков. Будет нужда – выскажемся ещё не раз. А пока занимаемся своими делами в рабочем порядке. У нас большие планы по воспитанию подрастающего поколения, и это не менее важная на сегодня задача.