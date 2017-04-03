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В Год экологии на медеэлектролитном заводе в Кыштыме обновят газоочистной фильтр

Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Экология

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Новым рукавным фильтром оснастят основной плавильный агрегат Кыштымского медеэлектролитного завода – немецкую анодную печь Maerz. Тендер на поставку оборудования выиграла немецкая компания  LUEHR,  которая  уже в течение 75 лет специализируется на проектировании и изготовлении промышленных  установок для пылегазоочистки воздуха.

 

Новый фильтр поступит на предприятие уже в этом году. Строительно-монтажные работы по установке современного комплекса по очистке отходящих газов печи Maerz, включающего и фильтр Luehr, запланированы на 2018 год.

 

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов  рублей,  150 миллионов из которых составит стоимость приобретаемого оборудования.

 

В эксплуатацию новый комплекс планируется ввести в середине следующего года.

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