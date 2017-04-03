В Год экологии на медеэлектролитном заводе в Кыштыме обновят газоочистной фильтр

Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Экология

Новым рукавным фильтром оснастят основной плавильный агрегат Кыштымского медеэлектролитного завода – немецкую анодную печь Maerz. Тендер на поставку оборудования выиграла немецкая компания LUEHR, которая уже в течение 75 лет специализируется на проектировании и изготовлении промышленных установок для пылегазоочистки воздуха.

Новый фильтр поступит на предприятие уже в этом году. Строительно-монтажные работы по установке современного комплекса по очистке отходящих газов печи Maerz, включающего и фильтр Luehr, запланированы на 2018 год.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов рублей, 150 миллионов из которых составит стоимость приобретаемого оборудования.

В эксплуатацию новый комплекс планируется ввести в середине следующего года.