В Год экологии на медеэлектролитном заводе в Кыштыме обновят газоочистной фильтр
Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Экология
Новым рукавным фильтром оснастят основной плавильный агрегат Кыштымского медеэлектролитного завода – немецкую анодную печь Maerz. Тендер на поставку оборудования выиграла немецкая компания LUEHR, которая уже в течение 75 лет специализируется на проектировании и изготовлении промышленных установок для пылегазоочистки воздуха.
Новый фильтр поступит на предприятие уже в этом году. Строительно-монтажные работы по установке современного комплекса по очистке отходящих газов печи Maerz, включающего и фильтр Luehr, запланированы на 2018 год.
Общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов рублей, 150 миллионов из которых составит стоимость приобретаемого оборудования.
В эксплуатацию новый комплекс планируется ввести в середине следующего года.
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