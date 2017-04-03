В Кыштыме готовятся к открытию сезона охоты на вальдшнепов

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: Экология

В охотхозяйстве Кыштымского городского округа весенняя охота на вальдшнепа откроется 22 апреля и продлится до 1 мая.

Как сказал сайту «КР» секретарь охотхозяйства Михаил Чуфаров, охота разрешена только в вечернее время и на двух участках – в лесном массиве в сторону Южной Кузнечихи и в направлении к селу Кузнецкому.

Каждый охотник может добыть не более пяти птиц за вечер. Стоимость разовой путёвки – 200 рублей, сезонной – 1000 рублей.