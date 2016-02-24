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В Кыштыме во время генеральной уборки очистят берега рек и озёр

Автор: КР от Сегодня, 16:47 Категория: Экология

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В Кыштымском городском округе до 5 мая проходит  санитарный месячник по очистке и благоустройству города.  По статистике, год от года растёт число юридических лиц и предпринимателей, которые принимают участие в этих работах. В 2014 году их было 299, в 2015-м – 300, в прошлом году – 317. Практически на треть выросло и количество мусора, который в период субботников вывозится на городской полигон. В 2014-2015 годах суммарно утилизировано 12 250 кубометров отходов, в 2016-м – 9800.

 

В этом году в рамках мероприятий по санитарной очистке в Кыштыме пройдёт массовый экологический субботник «Зелёная весна». Он будет состоять из двух акций – «Нашим рекам и озерам – чистые берега» и «Сохраним нашу землю»: будут очищаться от мусора берега городских прудов, рек и озёр. Дети примут участие в конкурсе рисунков «Зелёная Россия – страна моей мечты».

 

Как говорят специалисты администрации округа, санитарный месячник станет ещё и хорошей проверкой для горожан. В этом году Кыштым отмечает своё 260-летие. Многие заявляют о том, что хотят видеть родной город чистым и благоустроенным. Тем не менее, самыми пассивными во время субботников оказываются жильцы многоэтажных домов.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель штаба по проведению санитарного месячника, первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин,  в Кыштыме нет предприятий или организаций, которые бы игнорировали весеннюю чистку. Самое сложное – как раз раскачать обитателей многоэтажек. Управляющие компании и ТСЖ, конечно же, наводят порядок, но, как правило, работают дворники, а жильцы равнодушно наблюдают за ними из окон.

 

Не удаётся городским властям и избавить кыштымцев от вредных привычек по созданию несанкционированных свалок. Такие ежегодно образуются  в районе улиц Перевалочная база и М. Горького, около четвёртого и шестого домов на Вайнера, на территориях гаражных кооперативов. При этом в  частном секторе созданы условия для цивилизованного сбора и вывоза бытового мусора.

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обамка напакостил !
 
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