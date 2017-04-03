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К выходным в Кыштыме значительно потеплеет, но ветер будет по-прежнему сильным

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня на всей территории Южного Урала солнце будет редким явлением – во всём виновата переменная облачность. Местами тучи выдадут очередную порцию осадков в виде мокрого снега и дождя. Воздух сегодня прогреется до плюс шести градусов, но юго-западный ветер будет дуть до 12 метров в секунду. Отдельные порывы будут достигать 21-го метра в секунду.

 

Уже завтра потеплеет до плюс десяти. Переменная облачность останется, зато осадков не предвидится. Ветер немного поутихнет, но всё же будет довольно неприятным – отдельные порывы до 15 метров в секунду.

 

Ещё больше солнца и тепла предсказывают синоптики в субботу. По их прогнозу, именно этот день станет более или менее похожим на весенний – температуру днём обещают до 13 градусов. Правда, ветер останется по-прежнему сильным – в среднем 5 метров в секунду.

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