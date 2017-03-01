Более пяти тонн макулатуры сдали в пункт приёма Кыштыма аргаяшские общественники
Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Экология
Общественная молодёжная палата при Собрании депутатов Аргаяшского района провела благотворительную акцию по сбору бумаги и картона. В минувшую субботу активисты подогнали к местному Дому культуры КАМАЗ, в который после взвешивания и регистрации складировалась макулатура. Её привезли со всех уголков района. Лидерами по весу вторсырья стали жители посёлка Худайбердинский – там было собрано 640 килограммов ненужных книг, журналов, газет и коробок.
Как сообщила сайту «КР» председатель аргаяшской молодёжной палаты Ольга Шарина, в акции приняли участие более 30 организаций, а также школьники, ветераны, депутаты и другие жители района. Всего было собрано 5060 килограммов макулатуры, которую охотно приняла кыштымская организация «Вторсырьё». На вырученные средства общественники планируют приобрести 30 табуреток для воспитанников центра помощи детям, расположенного в селе Кулуево.
Напомним, предприниматель Виталий Прохоров, возглавляющий «Вторсырьё», несколько лет назад инициировал в Кыштыме проведение конкурса по сбору макулатуры «Бумажный бум». В прошлом году эта акция прошла при поддержке комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в седьмой раз. Тогда кыштымские школьники собрали 22 тонны бумажной «вторички».
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