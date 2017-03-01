Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Более пяти тонн макулатуры сдали в пункт приёма Кыштыма аргаяшские общественники

Более пяти тонн макулатуры сдали в пункт приёма Кыштыма аргаяшские общественники

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Общественная молодёжная палата при Собрании депутатов Аргаяшского района провела благотворительную акцию по сбору бумаги и картона. В минувшую субботу активисты подогнали к местному Дому культуры КАМАЗ, в который после взвешивания и регистрации складировалась макулатура. Её привезли со всех уголков района. Лидерами по весу вторсырья стали жители посёлка Худайбердинский – там было собрано 640 килограммов ненужных книг, журналов, газет и коробок.

 

 

Как сообщила сайту «КР» председатель аргаяшской молодёжной палаты   Ольга Шарина, в акции приняли участие более 30 организаций, а также школьники, ветераны, депутаты и другие жители района. Всего было собрано 5060 килограммов макулатуры, которую охотно приняла кыштымская организация «Вторсырьё». На вырученные средства общественники планируют приобрести 30 табуреток для воспитанников центра помощи детям, расположенного в селе Кулуево.

 

 

 

Напомним, предприниматель Виталий Прохоров, возглавляющий «Вторсырьё», несколько лет назад инициировал в Кыштыме проведение конкурса по сбору макулатуры «Бумажный бум». В прошлом году эта акция прошла при поддержке комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в седьмой раз. Тогда кыштымские школьники собрали 22 тонны бумажной «вторички».

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter