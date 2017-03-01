Экологи озаботились проблемами Иртяша
Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Экология
Экологи из Екатеринбурга – специалисты Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов провели замеры на озере Иртяш и на его притоках. Это первые шаги в рамках государственной федеральной программы по исследованию экологического состояния и реабилитации водных объектов Каслинско-Кыштымской системы.
Исследования будут проводиться в течение трёх лет. За это время экологи должны проанализировать такие проблемы Иртяша, как колебание уровня воды, периодические заморы рыбы, нашествие сине-зелёных водорослей.
Как сообщает пресс-служба администрации Озёрского городского округа, итогом усилий учёных должны стать рекомендации по преодолению негативных явлений на всей акватории Иртяша, а следовательно, и в других водных объектах Каслинско-Кыштымской системы.
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