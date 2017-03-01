В Кыштыме появится аллея молодой семьи

Автор: КР от Вчера, 17:11 Категория: Экология

В Кыштыме по инициативе главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой планируют создать аллею молодой семьи. Она появится неподалёку от родильного дома. Сейчас для неё выбирают наиболее подходящее место, чтобы саженцы впоследствии не стали опасными для коммунальных сетей. Кроме того, специалисты обсуждают, каким видам деревьев следует отдать предпочтение, чтобы избежать возможных аллергических реакций у новорожденных и их мам.

По замыслу, посадить дерево в семейной аллее смогут все родители, дети которых появились на свет в Год экологии. Идея будет воплощаться в жизнь в рамках проекта «Крепкая семья», реализуемого партией «Единая Россия».