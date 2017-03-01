В Кыштыме даны установки по наказанию загрязнителей города

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: Экология

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева поставила задачу начать первый этап очистки города от накопившегося за зиму мусора.

Управлению городского хозяйства поручено проинспектировать улицу Ленина и предупредить владельцев магазинов и прочих заведений об очистке закреплённых за ними территорий. На тех, кто проигнорирует предупреждения, будут составлены протоколы с вызовом на административную комиссию. В качестве положительного примера был приведён гостинично-торговый комплекс «Родник» на улице К. Либкнехта, где уже успели освежить даже на фасад здания.

Первому заместителю главы округа Петру Мошкину, который руководит работой административной комиссии, дано задание вызывать нерадивых собственников на её заседания для профилактических бесед. Глава обратила внимание при объезде города по Республике, около которого после таяния снега обнажилась большая свалка строительного мусора.

Руководителям управляющих компаний предписано усилить работу по очистке закреплённых территорий, но при этом не забывать и о подсыпке дорожек, которые после таяния снега покрываются ледяной коркой.

Интересным опытом воспитания недобросовестных жильцов, которые от лени выбрасывают пакеты с мусором прямо из окон, поделился директор управляющей компании «Три кита» Михаил Тайдаков. Когда удаётся определить хозяев летящего сверху хлама, то дворники возвращают пакеты под их двери. О подобных диких выходках жильцов, которым лень дойти до мусорного контейнера, на примере дома на улице Красной Звезды, 100 рассказал и представитель компании «Гарант». Директорам управляющих компаний посоветовали также активнее использовать практику административного наказания за нарушение правил благоустройства.

Глава округа Людмила Шеболаева пояснила, что уже сейчас начинается активная подготовка к основному субботнику, который проводится в апреле.