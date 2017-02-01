В лесном массиве Кыштыма распустилась верба

Автор: КР от Вчера, 13:58 Категория: Экология

Сегодня житель нашего города Владимир Захаров наблюдал необычное для этого времени года явление: в лесу в районе Южной распустился огромный куст вербы.

– Такая красотища стоит неподалёку от водокачки, за второй веткой железной дороги, – пояснил сайту «КР» кыштымец. – Не припомню, чтобы уже в феврале верба распускалась. Порой и к вербному-то воскресенью это не всегда случается.

Но всему есть свои объяснения. В эти дни на Южном Урале установилась как никогда тёплая погода, даже с плюсовыми значениями.

В этом году вербное воскресенье выпадает на 9 апреля. Этот праздник отмечается ровно за неделю до Пасхи. А она нынче 16 апреля.