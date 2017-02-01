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Опыт Кыштыма по раздельному сбору вторсырья после Озёрска осваивают и в Аргаяшском районе

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: Экология

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В Кыштыме с весны 2013 года предприниматель Виталий Прохоров организовал раздельный сбор вторичного сырья. Рядом с контейнерами для твёрдых коммунальных отходов он установил в городе, посёлках и на базах отдыха  более 70 жёлтых сетчатых ёмкостей под полиэтиленовые бутылки. В Кыштыме в отдельные контейнеры жильцы многоквартирных домов складывают ещё и макулатуру,  и стекло. Как сказал сайту «КР» Виталий Прохоров, в среднем за год кыштымцы сдают около 15 тонн «чебурашек». Кстати, в природной среде такой пластик, отравляя природу, разлагается около 100 лет.

 

По просьбе озерчан Виталий Прохоров установил аналогичные ёмкости для вторсырья и в их городе. А в феврале сетчатые контейнеры для ПЭТ-тары появились в районном центре Аргаяшского муниципального района.

 

Как сказала сайту «КР»  ведущий специалист по экологии администрации Аргаяшского района Эльмира Хабибуллина, пока их  13. По её словам, аргаяшцы приняли это нововведение и складируют в них  пластиковые бутылки.

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