Опыт Кыштыма по раздельному сбору вторсырья после Озёрска осваивают и в Аргаяшском районе

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: Экология

В Кыштыме с весны 2013 года предприниматель Виталий Прохоров организовал раздельный сбор вторичного сырья. Рядом с контейнерами для твёрдых коммунальных отходов он установил в городе, посёлках и на базах отдыха более 70 жёлтых сетчатых ёмкостей под полиэтиленовые бутылки. В Кыштыме в отдельные контейнеры жильцы многоквартирных домов складывают ещё и макулатуру, и стекло. Как сказал сайту «КР» Виталий Прохоров, в среднем за год кыштымцы сдают около 15 тонн «чебурашек». Кстати, в природной среде такой пластик, отравляя природу, разлагается около 100 лет.

По просьбе озерчан Виталий Прохоров установил аналогичные ёмкости для вторсырья и в их городе. А в феврале сетчатые контейнеры для ПЭТ-тары появились в районном центре Аргаяшского муниципального района.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист по экологии администрации Аргаяшского района Эльмира Хабибуллина, пока их 13. По её словам, аргаяшцы приняли это нововведение и складируют в них пластиковые бутылки.