Борис Дубровский распорядился подключиться к Году экологии всем ведомствам

Автор: КР от 30-01-2017, 15:27 Категория: Экология

Сегодня на аппаратном совещании с заместителями и министрами губернатор Борис Дубровский поручил сформировать план мероприятий по реализации Года экологии.

– Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета 27 декабря прошлого года. Считаю важным, что в него вошли многие предложения от Челябинской области, и прежде всего в части наших инициатив по квотированию загрязняющих выбросов. Правительству России предстоит разработать и утвердить порядок использования сводных расчётов загрязнения воздуха, – подчеркнул Дубровский.

Кроме того, глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам, руководству муниципалитетов в течение двух недель проанализировать документ и внести предложения в единый план областных мероприятий, посвящённых Году экологии. Министерство экологии Челябинской области представит сводный план на согласование и дальнейшее утверждение губернатору.

В Кыштымском городском округе в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды план мероприятий в рамках Года экологии уже разработан. И что отрадно, объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу постепенно снижаются. Если в 2014 году в атмосферу попало 1732, 064 тонны загрязняющих веществ, то в 2015 году – 1256, 114 тонны.