Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония

Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Экология

Пенсионерка Лидия Богатенко:

«Я каждый день во время прогулки прохожу вдоль этой пахнущей речки.

Мало того, что мостик через неё аварийный, так ещё и ароматы сбивают с ног».

Резкий канализационный запах в начале улицы Интернационала со стороны вокзала особенно чувствуется зимой. Источником отвратительного запаха являются не очистные сооружения. Их в том районе попросту нет. Зато там есть озеро Выпущенное. На одном его берегу стоит вторая школа, на другом, уже со стороны так называемого Шанхая, расположены абразивный завод и хлебозавод. Между заводами и школой – дома частного сектора.

Вдоль озерца тропинка ведёт в сторону вокзала. В одном месте её прерывает ветхий мостик – старожилы называют его Кутушкиным. Он перекинут через узкую протоку, по которой вода попадает с Выпущенного в Нижне-Кыштымский пруд. Внешне небольшой ручей прозрачен, но душок источает тот ещё, точь-в-точь как из канализационного люка.

– А мы чувствуем его только в сильные морозы или когда ветер дует в нашу сторону, – сказал житель одного из частных домов на улице Интернационала, позади которого и течёт эта речка.

Зато те, кто проживает на приличном расстоянии от этого места, страдают от смрадных запахов по полной программе. Недавно жильцы одной из пятиэтажек поблизости от ДК металлургов даже заподозрили, что в подвале их дома прорвало канализацию – настолько сильно пахло в квартирах. Но все трубы оказались исправны. Они поняли, что причина – в озерце Выпущенном.

Так в чём же его секрет этого водоёма? И коммунальщики, и экологи, и даже бывший глава Кыштымского городского округа Вячеслав Щекочихин в один голос утверждают, что эти запахи – нормальное природное явление.

– Озеро мелкое, в нём растут специфические водоросли, которые зимой загнивают и выделяют сероводород, – пояснил мне Вячеслав Яковлевич. – К тому же в таких условиях гибнет рыба. Отсюда и запахи. Бороться с ними бесполезно.

В унисон ему вторит и Владимир Земляков – директор управляющей компании «ЖКХ», обслуживающей микрорайон Нижнего Кыштыма. А ведущий специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов убеждён, что на здоровье людей зловония не отражаются.

– Выпущенное превратилось в полуболото, – сказал Борис Александрович. – Его водой никто не пользуется, поэтому мы давненько его не исследуем. Даже содержание кислорода не проверяем – всё равно выдалбливать майны там некому.

В общем, определённой части жителей Нижнего Кыштыма и гостям округа, вознамерившегося развивать туризм, суждено и дальше дышать смрадом.

А вот Любовь Шаронова, почти 40 лет проживающая на улице Графитовой, уверена – виноваты во всём предприятия.

– Абразивщики частенько сбрасывали в канаву рядом с озером канализационные отходы. Да и от хлебозавода идёт много ручьёв со всякой гадостью, – высказала своё мнение Любовь Юрьевна. – Раньше мы пытались с этим бороться, а потом бросили. Если советская власть ничем не помогла, то сейчас тем более.

Версию, что причиной столь жуткого зловония могут стать и жидкие коммунальные отходы, сливаемые в озерцо Выпущенное, все опрошенные мною эксперты дружно отвергли.

Но вот какой любопытный документ мне удалось раскопать. В программе социально-экономического развития Кыштымского городского округа на 2006-2010 годы среди прочего дана краткая характеристика интересующего нас озера. Цитирую: «Значительное влияние на воды озера Выпущенное оказывают стоки абразивного завода, переливы с выгреба хлебозавода, промазученные тряпки и мусор с железной дороги ст. Кыштым, попадающие в болотце Выпущенного озера».

Как известно, ничто не исчезает в никуда. А это значит, что в Выпущенном, помимо природных явлений присутствует ещё и вред, порождённый человеческим фактором. Кто бы что из наших чиновников не говорил, а отличить канализационные запахи от гниющих водорослей и погибшей рыбы все способны. Так что там насчёт развития туризма?