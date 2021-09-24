В окрестностях Кыштыма запечатлели редких птиц

Сегодня, 08:50 Категория: Экология

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Нашей землячке Наталье Киселёвой удалось сфотографировать хохлатых синиц. Женщина подкормила их и подобралась поближе, чтобы сделать удивительные кадры.

Как сообщает сайт ГТРК «Южный Урал», эти пернатые ведут оседлый образ жизни, а в Челябинской области чаще всего обитают в окрестностях Кыштыма. Заметить хохлатых синиц довольно сложно. Им помогает слиться с окружением окрас перьев, напоминающий кору деревьев. Хохлатых синиц можно узнать по хохолку на голове. Из-за него этих птиц называют гренадерами. Это связано с тем, что хохолок очень напоминает шапки гренадеров – элитных пехотинцев в армиях до XVIII века.

Хохлатые синицы живут в дуплах стволов, иногда занимая старые «квартиры» дятлов. Гренадеры – одни из первых птиц, которые начинают подыскивать себе место для гнезда. Поиск жилища начинается еще в феврале, а сезон размножения происходит уже в марте. В холодное время года эти синицы питаются семенами различных деревьев: от березы до ели. Весной они могут полакомиться березовым соком, но самое любимое блюдо – насекомые.