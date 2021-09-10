В больницу Кыштыма обратилась девушка, пострадавшая от укуса гадюки

Сегодня, 10:04 Категория: Экология

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Несмотря на то, что жаркое лето позади, змеи пока не собираются впадать в зимнюю спячку. А это значит, что во время отдыха на природе, прогулок по лесу или работы в саду нужно быть внимательным и не терять бдительность.

В кыштымскую больницу обратилась 23-летняя жительница Каслинского района. По её словам, она находилась на садовом участке и решила передвинуть диван, стоящий на улице. В нём-то и пригрелась гадюка. Она вцепилась девушке в руку.

Пострадавшей ввели сыворотку против яда гадюки обыкновенной. Здоровью пациентки ничто не угрожает. К слову, этот год отличается рекордным количеством случаев укуса гадюк. Если в прошлом году за весь весенне-летний сезон в больницу обратился один пострадавший от опасной рептилии, то с начала нынешнего года – уже семеро.