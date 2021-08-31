В Кыштыме садоводы “Калачёвки” отметили 55-летие своего СНТ

Вчера, 19:49 Категория: Экология

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В минувшие выходные в садоводческом некоммерческом товариществе “Калачёвка” с размахом отметили 55-летие этого СНТ. Атмосфера праздника чувствовалась, что называется, с порога: на въезде в СНТ, прямо у здания администрации товарищества, играла музыка, был накрыт стол с угощениями, а от мангала аппетитно тянуло шашлычком.

До начала торжества журналист “КР” побывал на участке одного из здешних садоводов Евгении Евсеевны Сорокиной. Безупречно ухоженный участок встретил нас цветами, ровными урожайными грядками, двухметровой вызревшей кукурузой. К слову, для супругов Сорокиных это уютное место - больше, чем сад. Кыштымцы живут здесь с мая по ноябрь и успевают ещё и выращивать кроликов, ухаживать за курами.

-Этот участок мы держим уже почти пятьдесят лет, - сказала Евгения Евсеевна. - Здесь наш второй дом, и наши дети, внуки тоже сюда к нам приезжают.

СНТ “Калачёвка” объединяет более двухсот участков. Председатель СНТ Олег Булахов по-хозяйски хлопочет, чтобы здесь вовремя грейдировали дорогу, не было перебоев с электроснабжением.

Поздравить “калачёвцев” приехала и.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Марина Дунаева. Она вручила “юбиляру” поздравительный адрес от имени главы округа Людмилы Шеболаевой и подарки. А музыкальным сюрпризом для садоводов стало выступление известного кыштымского исполнителя Владимира Русинова.