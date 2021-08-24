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Жители Кыштыма сегодня сами спасали лес от пожара

Сегодня, 16:01 Категория: Экология
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Об этом сообщили в Кыштымском лесничестве.

 

Сегодня в 13 часов поступило сообщение о возгорании в лесном массиве. Большинству кыштымцев квартал и выдел ничего не скажут, территориально – это так называемая в Кыштыме гора Осиниха. Она расположена буквально на расстоянии 200 метров от улиц Куйбышева и Берёзовая.

 

По прибытии на место пожарная бригада лесничества увидела, как жители улицы Куйбышева не дали огню распространиться – кто с лопатами, кто с вёдрами и опрыскивателями, кто просто с берёзовыми вениками мужественно сражались с огнём.


Благодаря неравнодушным жителям нашего города площадь лесного пожара оказалась минимальной.

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Теги: Кыштым лесничество лесной пожар

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