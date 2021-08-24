В Кыштыме продолжается субботник «Подарим детям чистый город»

Сегодня, 11:50 Категория: Экология

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С каждым днём наш любимый город становится чуточку уютнее и чище. Во многом это благодаря традиционному экологическому месячнику «Подарим детям чистый город».

Так, например, вчера на субботник вышли члены общественной палаты Кыштымского городского округа, краеведа клуба «Тихое зимовье» и «серебряные волонтёры». Они навели порядок на территории за ограждением первой школы со стороны гаражей.

Как сказал сайту «КР» председатель общественной палаты Леонид Кузнецов, за четыре часа полтора десятка участников собрали 20 больших мешков мусора.