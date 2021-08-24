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Житель Кыштыма бизнесмен Виталий Прохоров поделился опытом в сфере раздельного сбора мусора и сортировки

Сегодня, 11:08 Категория: Экология
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На минувшей неделе кыштымский предприниматель и эко-просветитель принял участие в V ежегодной конференции «Бизнес. Лидерство. Успех» в качестве эксперта секции «Экологический интеллект. Диалог власти бизнеса и общественности».

Основная тема конференции была посвящена проблемам сортировки и переработки ТКО, а также формированию культуры сбора и разделения мусора среди населения региона.

Житель Кыштыма Виталий Прохоров, как один из опытнейших предпринимателей Южного Урала в сфере раздельного сбора мусора и сортировки, рассказал о собственном опыте и поделился своим видением проблемы. По его мнению, в регионе необходимо присутствие большего количества переработчиков, поскольку основной поток мусора уходит на переработку в Татарстан и Башкирию.

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Теги: Кыштым Виталий Прохоров экология сбор мусора переработка мусора

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