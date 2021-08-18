Кыштымский медеэлектролитный завод модернизирует систему очистки сточных вод

Вчера, 13:29 Категория: Экология

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Об этом сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте.

На замкнутый цикл водооборота КМЭЗ перешёл ещё в августе 2019 года, когда был ликвидирован третий и последний выпуск очищенных промышленных и ливневых стоков со шламонакопителя в окружающую среду. В течение двух последних лет предприятие собирает, отправляет на очистные сооружения и вновь использует все стоки: промышленные, ливневые, дренажные. Ранее они, после соответствующей очистки, поступали в специальное гидротехническое сооружение – шламонакопитель. Теперь на заводе идёт процесс его ликвидации в качестве объекта размещения отходов.



В связи с переходом на замкнутый цикл водооборота, техническим перевооружением цеха электролиза меди и предстоящим увеличением выпуска катодов предприятию необходимо очищать и направлять на производственные нужды больший объём воды. Кроме того, требуется более высокая степень её очистки для того, чтобы использовать её не только для охлаждения оборудования в цехах, но и для получения пара и горячей воды в котельной. Эти задачи должны быть реализованы в процессе модернизации системы очистки сточных вод. Как она работает в настоящее время?



– С помощью извести мы удаляем из сточных вод, поступивших в отделение промышленных стоков, тяжёлые металлы – они выпадают в виде осадка, – рассказывает главный технолог цеха электролиза меди Евгений Самсонов. – Образовавшийся осадок фильтруем, обезвоживаем, получаем известковый гипс и отправляем шлам на дальнейшую переработку.



Обработанная вода проходит ещё две стадии очистки кварцитом и специальным наполнителем, представляющим собой небольшие кусочки обожжённой пористой глины. Затем её доочищают в отделении химводоочистки энергоцеха и используют для охлаждения оборудования в подразделениях завода.



На данный момент оборудование для модернизации сгустителя и реагентного хозяйства уже изготовлено и смонтировано. Тщательно подобраны и вспомогательные механизмы: насосы зарубежного производства, отечественные комплекты для обновления фильтров, мешалка от российских производителей и автоматика «Siemens».