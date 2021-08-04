Кыштымские рыболовы убрали из Аргазинского водохранилища два километра браконьерских сетей

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В минувшее воскресенье рыболовы Кыштыма осуществили общественный контроль за соблюдением правил рыболовства на Аргазинском водохранилище.



Руками энтузиастов Аргазинское водохранилище было освобождено от бесхозных жаберных сетей. Бесхозные они потому, что никто не признался в том, что эти сети принадлежат ему или установлены кем-либо. В результате общественники при помощи видеофиксации собрали брошенные сети и уничтожили их.

Как сказал сайту «КР» один из инициаторов рейда, руководитель «Общества рыболовов Кыштыма» Дмитрий Дудин, в общей сложности все собранные сети оказались протяжённостью около двух километров.

– В них было очень много мёртвой рыбы, – говорит Дмитрий. – В браконьерские сети попался судак, окунь, лещ, щука, чебак.



Отметим, что это не первый рейд общественников по выявлению и уничтожению браконьерских сетей. И уж точно не последний.