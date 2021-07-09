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На территории Челябинской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 16:04 Категория: Экология
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Губернатор Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозе населению. 

 

По данным на 13 часов девятого июля, на территории Челябинской области продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4800 га. Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населённого пункта Джабык Карталинского муниципального района, проводится эвакуация населения  в пункты временного размещения.

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Теги: Челябинская область Губернатор Алексей Текслер лесные пожары режим ЧС

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