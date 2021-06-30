Кыштымские металлурги очистили речку Кыштымку от мусора, ила и осоки и даже выловили крупного рака

Вчера, 11:08 Категория: Экология

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КМЭЗ провёл генеральную уборку русла реки Кыштымки. Около 20 сотрудников предприятия в минувшую пятницу сменили привычные рабочие места в жарких цехах на столь же горячие берега речушки, протекающей по призаводской площади.



Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», из Кыштымки заранее сбросили воду. Для этого пришлось прочистить трубы, которые за несколько последних лет забились тиной и грязью. Но даже после этой процедуры спасатели речки работали по колено в темной жиже. С берегов и из русла удаляли траву, накопившийся мусор, вычерпывали ил.



– Я уже не первый раз принимаю участие в операции под кодовым названием «Реанимация Кыштымки», – говорит аппаратчик отделения получения купороса Максим Кадошников. – Каждый раз надеешься, что результаты твоего труда продержатся хотя бы месяц. Но уже на следующий день кто-нибудь обязательно бросает в воду банки из-под пива и прочую гадость.



За день работы металлурги загрузили извлеченной из реки гущей три КАМАЗа. Рядом со взрослыми с утра до вечера вертелись мальчишки, живущие в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Пользуясь редкой возможностью, они голыми руками поймали на мелководье несколько рыбёшек и крупного рака – серьёзный аргумент для тех, кто любит говорить о том, что завод загрязняет Кыштымку. Раки в грязной воде не водятся!



Свободно вздохнувшая речка набирает силы и ждёт часа, когда на ее берегу будет создана зелёная прогулочная зона. Сейчас КМЭЗ завершает первый этап благоустройства призаводской площади. За месяц были расширены места для парковок, заменены трубы водовода и бордюры, уложены газоны, асфальтируются дорожки. На этом преображение территории не закончится. В недалёком будущем планируется придать площади целостность. Частью единого замысла должна стать и обновлённая набережная Кыштымки.