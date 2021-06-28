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В Кыштыме участники боевых действий высадили молодые деревца

Вчера, 11:56 Категория: Экология
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Таким образом, в минувшую субботу они поддержали Всероссийскую экологическую акцию «Посади дерево».

 

Правда, в Кыштыме акция обрела ещё и патриотический смысл – шестеро участников боевых действий, прошедших в прошлом Афганистан и Чечню, высадили молодые ёлочки в память о сослуживцах, погибших в горячих точках. Кыштымцы установили также памятную табличку и скамейку.

 

Аллея появилась в районе ПАТО на улице Нязепетровской.

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Теги: Кыштым аллея ветераны Чечня Афганистан

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