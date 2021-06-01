В Кыштыме сегодня потушили очередной лесной пожар

Сегодня, 10:48 Категория: Экология

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Сегодня кыштымские огнеборцы выезжали на тушение лесного пожара недалеко от улицы Снежной (район Южной).

Как сообщил сайту «КР» дознаватель ОНД № 16 Владимир Беспалов, слабый низовой пожар прошёлся по территории 0, 04 гектара. Деревья не повреждены. Возгорание зафиксировано вдоль железной дороги. Не исключено, что причиной возгорания стал выброшенный из окна поезда окурок или искра, вылетевшая из-под колёс.

В настоящее время на территории Кыштымского городского округа установлен самый высокий – пятый класс пожарной опасности. Только за последние пару дней на территории округа зарегистрировано не менее трёх лесных пожаров.

Так, днём 30 мая горело болото в посёлке Тайгинка. Огонь полыхал всего в трёхстах метрах от жилого дома на улице Южной. Пожарным удалось не допустить распространения огня к жилой зоне. Тем же вечером противопожарная бригада Кыштымлеса выезжала на тушение лесного пожара в Егозинское участковое лесничество. В квартале 89 огонь повредил насаждения на площади четыре гектара.

Напоминаем, на территории всей Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Посещение лесов, а также разведение открытого огня, сжигание мусора на открытых площадках запрещены. За нарушение правил предусмотрены штрафы от двух тысяч рублей.