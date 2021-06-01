В Кыштыме члены общественной палаты совместно с экологами проконтролировали вывоз ТКО на полигон

Сегодня, 08:35 Категория: Экология

360

0

Члены общественной палаты Кыштымского городского округа совместно с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды провели рейд по контролю за вывозом твёрдых коммунальных отходов и строительного мусора на полигон.

Всего в рейде приняли участие девять человек, в том числе заместитель председателя комитета природных ресурсов, Заслуженный эколог РФ Людмила Устинова, депутат Собрания депутатов Кыштымского округа Виталий Прохоров, руководитель движения «Серебряные волонтёры» Галина Папулова.

– Рейд проводился с 8 часов утра до 17 часов вечера, – рассказал сайту «КР» председатель общественной палаты Леонид Кузнецов. – Два человека дежурили на повороте к полигону, один – на самом объекте. Мы фиксировали номера частного автотранспорта, направлявшегося с мусором на полигон, и передавали данные «коллегам». Следили за тем, доедет водитель до места назначения или нет. К счастью, не выявлено ни одного случая несанкционированного вывоза мусора в лесную зону. Все машины, а их в тот день мы насчитали около тридцати, довезли твёрдые коммунальные отходы до полигона.

По словам Леонида Павловича, впредь такие рейды будут проводиться на регулярной основе.