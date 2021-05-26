Губернатор Челябинской области обозначил основные задачи в экологической политике региона

Сегодня, 18:14 Категория: Экология

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатскому корпусу Законодательного собрания региона. Расставляя акценты и приоритеты, глава региона уделил внимание вопросам экологии, отметив что подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер.

В Челябинской области с 2019 года реализуются Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Челябинске и Магнитогорске, в том числе за счет перевооружения предприятий и внедрения экологичных технологий, обновления подвижного состава и перевода транспорта на экологические виды топлива. Основной целью реализации данных мероприятий является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 20 % до конца 2024 года и на 50 % до конца 2030 года.

Большая работа в этом ключе сегодня проводится с промышленниками. С 16 предприятиями-загрязнителями заключены четырехсторонние соглашения по снижению выбросов загрязняющих веществ за счет перевооружения и модернизации. Мероприятия реализуются промышленниками за счет собственных средств и в установленные сроки. Общая сумма планируемых инвестиций по заключенным Соглашениям составит 47,230 млрд. рублей.

Работа по снижению нагрузки на экологию охватывает не только крупные промышленные города региона, но и малые города. В настоящее время в работу вовлечены 33 предприятия в 17 городах области, где находятся промышленные объекты. Это Аша, Копейск, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Коркино, Сатка, Южноуральск, Златоуст, Карабаш, Миасс, Кыштым, Челябинск, Снежинск, Трехгорный, Пласт, Озерск, Сим. Суммарный объем инвестиций в техническое перевооружение предприятий составит 19,556 млрд рублей.

Для контроля за реализацией взятых по соглашениям обязательств в Челябинске создан Единый центр экомониторинга, где в круглосуточном режиме анализируются данные о загрязнении атмосферного воздуха. Система позволяет оперативно определить источник загрязнения и своевременно передать информацию надзорным органам для принятия мер.

Сегодня в городах Челябинске и Магнитогорске реализуется эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Данный проект предусматривает возможность для предприятий, превышающих квоту, выполнить компенсационные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда проводятся работы по рекультивации Челябинской свалки. Проект — на завершающей стадии. Летом начнутся пусконаладочные работы систем сбора и очистки фильтрата, сбора и утилизации свалочного газа.

Подлежит закрытию и рекультивации Магнитогорская свалка. Для закрытия этой свалки необходимо ввести в эксплуатацию новый комплекс объектов, направленных на обработку и захоронение отходов. Этот комплекс расположен вблизи г. Магнитогорска и уже на завершающей стадии строительства. В очереди - объекты Златоуста, Миасса, Троицка.

В числе важных и первостепенных задач - создание и защита зеленого пояса вокруг Челябинска и других городов области. В рамках мероприятий по сохранению уникальных природных памятников региональным министерством экологии разрабатывается проект по сохранению и реабилитации Челябинского городского бора, который будет представлен общественности.

В планах региона создать в каждом районе области точки для притяжения экотуризма на особо охраняемых природных территориях: уйти от дикого туризма с неорганизованными стоянками и направить вектор в сторону комфортных познавательных туристических маршрутов с развитой инфраструктурой. Только в ближайшие пять лет по поручению губернатора в области появятся 40 новых экотроп в разных муниципальных образованиях, которые станут также точками притяжения для экотуризма.