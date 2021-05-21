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Несмотря на особый противопожарный режим, туристы едут в кыштымские леса целыми автобусами

Сегодня, 11:04 Категория: Экология
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Решением правительства Челябинской области с 24 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В числе мер, направленных на предотвращение природных пожаров, – запрет для граждан на посещение лесов.

 

Однако, как показывает практика, некоторым южноуральцам (и не только) никакой указ не писан. Так, например, Сугомакская поляна, а также пещера и гора привлекают в наш город туристов со всей Челябинской и Свердловской областей. И запреты, действующие в период особого противопожарного режима, их абсолютно не волнуют.

 

Как сказал сегодня на оперативном совещании при главе округа первый заместитель главы Пётр Мошкин, администрация уже направила письма в туристические агентства Свердловской и Челябинской областей с просьбой ограничить экскурсионные поездки, связанные с посещением лесного массива Кыштымского городского округа. Однако любителей активного отдыха в наших лесах меньше не стало.

 

– Отдыхающих очень много, – констатирует Пётр Григорьевич. – Только вчера на Сугомаке было шесть экскурсионных автобусов. Мы проводим разъяснительно-профилактическую работу с отдыхающими и не допускаем разведение открытого огня.

 

А между тем, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц до 400 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым Сугомак туристы противопожарный режим профилактика

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