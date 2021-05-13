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С 13 по 17 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода

Вчера, 09:57 Категория: Экология
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По данным гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха в ближайшие пять дней будет выше климатической нормы на семь градусов и более. Воздух прогреется до +29 градусов и выше.

В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населённые пункты.

Напоминаем, что на всей территории области действует особый противопожарный режим!

Также в этот период повышается вероятность происшествий на водных объектах. Любая ошибка или халатность могут привести к трагическим последствиям.

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Теги: Челябинская область аномальная жара погода

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