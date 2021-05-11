В Кыштымском лесничестве крупный пожар повредил более 20 гектаров леса

Вчера, 15:08 Категория: Экология

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Лесной пожар, обнаруженный ещё первого мая, до сих пор, как говорят лесоводы, «живёт».

Как сообщают в Кыштымском лесничестве, первого мая в квартале 185 Кыштымского участкового лесничества повреждено огнём 22,4 гектара лесного фонда.

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь рабочих лесопожарного формирования арендатора – ООО «Кыштымский лес». Кроме того, были привлечены силы и средства 38 ПСЧ 8ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.



В большинстве случаев причиной пожара становится человеческий фактор. Введённый на территории Челябинской области особый противопожарный режим запрещает посещение лесов. В ходе ежедневных совместных патрулирований с сотрудниками ОНДиПР, МВД, УГЗ территории лесного фонда проводятся профилактические беседы с десятками граждан, как жителями Кыштыма, так и гостями города, которые, несмотря на действующий запрет, отдыхают в лесах и нередко – с кострами и мангалами.

Территориальный отдел «Кыштымское лесничество» в очередной раз убедительно просит жителей и гостей города воздержаться от посещения лесов до отмены особого противопожарного режима.