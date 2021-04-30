В праздники на Южном Урале будут выявлять нарушителей противопожарного режима

Вчера, 10:30 Категория: Экология

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В майские праздники на Южном Урале планируется проводить массовые рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима. В рейдах примут участие представители МЧС, полиции и других силовых структур, которые проверят соблюдение противопожарных норм на курортах, базах отдыха, в лесных массивах и окрестностях озёр.



– Мы усиливаем рейды, которые будут идти с участием полиции на протяжении всех каникул с 1 по 10 мая, – пояснил заместитель министра экологии Виталий Безруков. – Будем следить, чтобы не выставляли мангалы и не разжигали костры. Кроме того, будут принудительно эвакуироваться машины из водоохранных зон водоёмов.



Напомним, с 24 апреля в Челябинской области объявлен особый противопожарный режим. Он накладывает ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне.