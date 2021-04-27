В Кыштыме жители улицы Серикова очистили от мусора русло реки

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В Кыштымском городском округе продолжаются субботники.

Вчера работа по санитарной очистке кипела на улице Серикова. Вместе с депутатом Собрания депутатов Кыштымского городского округа Алексеем Винцерским жители этой улицы, вооружившись мётлами, граблями и бензопилами, очищали от мусора и сухостоя русло реки.

– Некоторое время назад здесь была произведена опиловка старых деревьев в количестве 28 штук, – говорит Алексей Винцерский. – Экологи и те, кто производил опиловку, убрали за собой крупные деревья, но многие ветки и тонкие деревца так и остались лежать в реке и по её берегам. Недавно я увидел в интернете гневный пост одного из жителей Кыштыма, что, мол, вот деревья спилили, а убрать забыли… Ну, я и решил, что пора здесь провести субботник. Предложил жителям Серикова выйти на уборку. Все дружно откликнулись, и вчера мы навели здесь порядок. Самыми активными оказались Наталья Михайловна Мауль, Любовь Александровна Седельникова, Михаил Викторович и Елена Юрьевна Карпетовы. Спасибо всем большое!

Жители Серикова собрали около сотни больших мешков мусора, сложили в кучу сломанные и спиленные ветки, остатки от деревьев.