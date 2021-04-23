Кыштымцы активно поддержали Всероссийский субботник и за один день собрали 40 тонн мусора

Вчера, 13:25 Категория: Экология

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В минувшую субботу, 24 апреля, во всех регионах нашей страны прошёл Всероссийский субботник. Не остался в стороне и Кыштымский городской округ.

С 10 часов утра на набережной реки Кыштымка в центре города звучала музыка. Прохладная погода и моросящий время от времени дождик не испугал тех, кто действительно любит свой город и желает видеть его чистым и ухоженным.

На субботник многие пришли семьями. Так, например, тренер ФСК Сергей Урушев предложил своим юным борцам навести порядок вдоль берега реки. На призыв откликнулись не только юные спортсмены, но и их родители. Всего – около 30 человек.

– На субботник нас пригласил мой воспитанник, ныне – депутат Собрания депутатов округа Алексей Винцерский, – сказал сайту «КР» Сергей Геннадьевич. – Очень хорошее и полезное мероприятие! Субботники не только делают мир вокруг чище и светлее, но и объединяют людей.

Здесь же, на набережной, ловко орудовали граблями и мётлами работники администрации, кыштымской горбольницы, депутаты Собрания депутатов округа и просто неравнодушные кыштымцы.

Субботник развернулся и в парке усадьбы Белый дом. Тут «наводили марафет» тоже работники администрации и учреждений культуры, жители города.

Третьей общественной территорией, где прошёл Всероссийский субботник, стал пляж на улице Фабричной. Здесь генеральная уборка была проведена по инициативе депутата Собрания депутатов округа Виктора Маркина. На уборку детского пляжа вышли 15 человек. Только на этой небольшой территории было собрано 60 больших мешков сухой листвы, а также бутылок, бумажек и пакетов, которые оставили после себя отдыхающие.

По данным управления городского хозяйства, на Всероссийский субботник в нашем городе вышли 260 человек. Всего за один день было собрано 40 тонн мусора, очищено 17 тысяч квадратных метров общественных территорий.