Кыштымцы продолжают наводить порядок в родном городе

Вчера, 08:22 Категория: Экология

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Депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Алексей Винцерский обратился в волонтёрский штаб Кыштымского медеэлектролитного завода с предложением выйти на субботник и очистить от мусора лес и берега речки Кыштымки в районе улицы Речной. На субботник он пригласил не только металлургов, но и всех неравнодушных жителей Нижнего Кыштыма.

Вооружившись граблями, лопатами, пакетами для мусора, волонтёры вышли на уборку территории, пролегающей вдоль речки. К ним присоединились несколько жителей близлежащих частных домов и пара тех самых неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо любого беспорядка. Территория, которую предстояло привести в порядок, носила название «зрелище не для слабонервных». Бутылки, банки, пакеты, куски бумаги, окурки, сгнившая одежда, сломанные ящики, железки – всё это буйно «росло» в прибрежном лесочке и по берегу Кыштымки. В общем, уборка предстояла нешуточная.

– Видно же, что годами мусор копился, – рассуждает Дмитрий Семёновых, работник ЦАИМ. – Место, скрытое от людских глаз, вот и собираются здесь компании летом, оставляя после себя «следы». К тому же на горке – переполненные мусорные баки, из которых ветром разносится содержимое. У меня сегодня выходной, вот я и решил помочь привести в порядок территорию. И детей своих приучаю, чтобы не мусорили, берегли природу.

Менеджер по связям с общественностью КМЭЗ Елена Вяткина приветствует вновь прибывшего мужчину. Тот активно включается в работу.

– Надо же, а я не верила, что он придёт, – смеётся она. – Шёл мимо, восхитился нашей дружной командой, я предложила присоединиться.

Сказал: «Сейчас». И вот, пожалуйста, вернулся, да ещё со своим инструментом. Это Илья Устинов, работник Карабашмеди.

Территория преображалась прямо на глазах: земля задышала, освобождаясь от мусора и сухих листьев. Вот уж действительно: глаза боятся – руки делают.

– Мы с мамой в выходные убирались в детском парке, – рассказывает самая юная участница субботника четвероклассница Яна Власова, ловко орудуя граблями. – Сейчас пришли поработать сюда. Хочется, чтобы везде было чисто и красиво.

Почти 150 мешков загрузили в самосвалы волонтёры. Машины для вывоза мусора предоставили директор «Водоканала» Дмитрий Устинов и Управление городского хозяйства.

– Большое спасибо всем откликнувшимся на призыв выйти на субботник, – поблагодарил участников Алексей Винцерский. – Как много могут сделать неравнодушные люди, когда собираются вместе. Душа радуется, глядя на такое единство.

После уборки территории на Речной, Алексей Сергеевич, работавший наравне со всеми, отправился на улицу Куйбышева – к жителям своего избирательного округа, которые тоже проводили субботник. Сейчас на этой улице ремонтируют мост через речку, на повороте к нему есть опасная зона – разросшиеся по краям дороги деревья, ограничивающие автомобилистам видимость. «Куйбышевцы» проделали огромную работу: за несколько часов произвели опил деревьев, загрузили ветки в машины, очистили обочины для обустройства пешеходных дорожек, собрали весь мусор и вымели дорогу. 13 человек трудились до темноты, сделав опасную зону безопасной для всех горожан.

Тёплые мысли о наших замечательных кыштымцах безжалостно прервал комментарий в одном из городских пабликов. Под фотографией людей, работающих на уборке города, возмущённый «диванный критикан» написал: «Где удобно, там и снимаем уборку на центральной улице. А снимите Долгова, 1,2,3, где вся улица в грязи и в ямах…». Дорогой Макс Я., задай себе вечные вопросы – кто виноват и что делать? Если найдёшь ответы, наступит субботник и на твоей улице.