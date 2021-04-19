Росприроднадзор дал старт международной премии «Экология – дело каждого»

19-04-2021, 15:09 Категория: Экология

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) дала старт международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Новую инициативу службы озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова:

– Мы уверены, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового – ответственного поколения. Все мы дышим одним воздухом и пьем одну воду, при этом, постоянно повышая требовательность к ресурсам природы. Но требования мы, прежде всего, должны предъявлять себе. Потому что здоровье и благополучие зависит от состояния окружающей среды напрямую. Чтобы природа не стала лимитирующим фактором развития, самое время позаботиться о ней. Это наш главный принцип и долг. И здесь нет ролей второстепенных: сколько тебе лет, где ты живешь и чем занимаешься – значения не имеет. Это одновременно и масштабная, и глубокая миссия. Тех, кто ее на себя берет, мы готовы поддержать. А чтобы заботиться об экологии было интересно даже ученикам начальных классов, мы предусмотрели популярные форматы для реализации идей, инициатив, как для персонального, так и для группового участия.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого», призвана повысить экологическую культуру и сознательность молодёжи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку, используя увлекательные и понятные им форматы, например, флешмобы или челленджи.

Среди основных задач премии – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Участвовать в премии могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет, которые проживают как на территории России, так и за ее пределами.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта премии: https://экологияделокаждого.рф Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией о номинациях.

Приём конкурсных работ продлится до 1 октября 2021 года. После работы конкурсной комиссии и подсчета голосов «народного жюри» (наибольшего числа просмотров, лайков в социальных сетях), конкурсная комиссия подведет итоги. Торжественное награждение победителей премии и её лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября.

Конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, смогут принять участие в выездном экологическом лагере, который пройдет с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.