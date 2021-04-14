Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме продолжаются субботники

Вчера, 16:02 Категория: Экология
260
0

На уборку территорий выходят трудовые коллективы предприятий и организаций Кыштымского городского округа.

 

С каждым днём Кыштым становится чище и преображается благодаря усилиям сотрудников различных организаций.

 

К примеру, сегодня на уборку вышел коллектив «Кыштымводоканал». К слову, в городе 21 канализационная насосная станция. Сотрудники водоканала за смену выезжают на четыре-пять аварийных вызовов. Поэтому слесарям-ремонтникам приходится наводить чистоту на городских улицах в перерывах между устранением неполадок.

 

– У нас проходит ежедневный объезд КНС, и мы всегда стараемся поддерживать в порядке наши участки. Часто сталкиваемся не только с мусором вокруг станции. Сейчас вот между устранениями неполадок субботничаем, – говорит бригадир участка Сергей Панов.

 

На субботник сегодня вышли также работники администрации Кыштымского городского округа, центральной городской библиотеки имени Б. Швейкина. Не осталась в стороне и наша редакция.

 

Субботники продолжаются. К майским праздникам город должен выглядеть чисто и опрятно.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым субботники библиотека уборка город

Похожие публикации:

Работники Кыштымской мебельной фабрики первыми среди предприятий вышли на весенний субботник

Кыштым с каждым днём становится чище

В Кыштыме детям подарят чистый город

В Кыштыме общегородской субботник будет проходить три дня

Трудовой десант в родильный дом

Комментарии:

Добавить