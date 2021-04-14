В Кыштыме продолжаются субботники

Вчера, 16:02 Категория: Экология

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На уборку территорий выходят трудовые коллективы предприятий и организаций Кыштымского городского округа.

С каждым днём Кыштым становится чище и преображается благодаря усилиям сотрудников различных организаций.

К примеру, сегодня на уборку вышел коллектив «Кыштымводоканал». К слову, в городе 21 канализационная насосная станция. Сотрудники водоканала за смену выезжают на четыре-пять аварийных вызовов. Поэтому слесарям-ремонтникам приходится наводить чистоту на городских улицах в перерывах между устранением неполадок.

– У нас проходит ежедневный объезд КНС, и мы всегда стараемся поддерживать в порядке наши участки. Часто сталкиваемся не только с мусором вокруг станции. Сейчас вот между устранениями неполадок субботничаем, – говорит бригадир участка Сергей Панов.

На субботник сегодня вышли также работники администрации Кыштымского городского округа, центральной городской библиотеки имени Б. Швейкина. Не осталась в стороне и наша редакция.

Субботники продолжаются. К майским праздникам город должен выглядеть чисто и опрятно.