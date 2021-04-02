Первый заместитель главы Кыштымского округа рассказал, когда в нашем городе ожидать пика половодья

Сегодня, 13:00 Категория: Экология

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По словам первого заместителя главы Петра Мошкина, пик весеннего половодья на территории Кыштымского городского округа придётся с 10 по 15 апреля.

При этом возможны два сценария развития ситуации. При благоприятном, когда переход к потеплению будет плавным, сход снега произойдёт практически незаметно. А вот если весна будет дружная, да ещё и с осадками в виде дождя, уровень воды в водоёмах резко возрастёт, что может привести к подтоплению приусадебных участков, расположенных на береговой линии.

На сегодняшний день наполняемость водоёмов в нашем округе ниже нормы. Толщина льда колеблется от 60 до 90 сантиметров. Глубина промерзания почвы значительно выше, чем было в прошлом году.

К прохождению паводка в Кыштыме подготовлены более 50 единиц техники и более ста ответственных лиц. Кроме того, имеется реестр подтопляемых территорий, откорректирован перечень водопропускных труб и водоотводных канав, составлен график их проверки и очистки.

Второй пик половодья может произойти в мае-июне, когда почва начнёт отходить от промерзания.