Южноуральцы выйдут на традиционные весенние субботники

Сегодня, 11:37 Категория: Экология

240

0

Челябинская область готовится к проведению массовых субботников. Составляется список территорий, которые нужно будет очистить, ведётся закупка уборочного инвентаря.

24 апреля во всех городах и селах нашей страны пройдут субботники. В Челябинской области, согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера, они начнутся 19 апреля и продлятся до 7 мая. Традиционно в наведении порядка после зимы примут участие студенты, школьники, работники учреждений и предприятий всех форм собственности. Кроме того, главам муниципальных образований поручено организовать очистку и мытьё дорог, а также проверить работоспособность ливневых канализаций, сообщает минстрой.

Основные работы запланированы на 24 апреля. В этот день помимо самих субботников на центральных площадках пройдут воркшопы, акции по сбору батареек и другие интересные активности. Отдельное внимание в этом году будет уделено обеспечению безопасности участников в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Так, помимо лопат, гребель, перчаток и пакетов всем будут выдаваться маски и санитайзеры.

В обязательном порядке субботник пройдёт на всех территориях, благоустроенных в предыдущие годы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». С 2017 года в Челябинской области благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. А какие площадки будут благоустроены в 2022 году, предстоит решить южноуральцам с 26 апреля до 30 мая во время всероссийского голосования на платформе 74.gorodsreda.ru.