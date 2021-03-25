Рыбацкий комитет предлагает спасти задыхающуюся рыбу в кыштымских водоёмах

Сегодня, 11:33 Категория: Экология

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На проблему, связанную с угрозой замора обитателей водоёмов Кыштымского городского округа, обратил внимание представитель Комитета рыболовства, рыбоводства и охраны природы Михаил Акатьев.

– На днях рыбацкий комитет получил тревожное сообщение из Кыштымского городского округа, – сказал Акатьев. – На нескольких озёрах складывается печальная ситуация по содержанию кислорода в воде. Недостаток кислорода может привести к замору рыбы.



Рыбацкий комитет уже провёл переговоры с Главным управлением МЧС по Челябинской области. Руководство МЧС пошло навстречу рыбакам-любителям и даже готово предоставить сотрудников со специальным оборудованием для пропила майн для доступа кислорода.



Рыбацкий комитет принимает заявки от администраций муниципалитетов и сельских поселений на проведение таких работ. Телефон для заявок 8 (351) 776-87-25.



Паблик комитета ВКонтакте РЫБАЦКИЙ КОМИТЕТ, телефон горячей линии: 8 (351) 776-87-25.